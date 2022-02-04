Кулеба оцінив шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації

Повномасштабне вторгнення Росії, яке раніше прогнозувалося у січні, не відбулося, оскільки продовжуються дипломатичні переговори﻿. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Ділова столиця.

"Дайте дипломатам робити свою роботу. Нам обіцяли війну в грудні, нам обіцяли війну в середині січня, потім нам обіцяли війну наприкінці січня. І весь цей час слава Богу війни немає. Це не відбулося просто так, це відбулося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, завершуючи простим дипломатом в посольстві, який пише тези і готує матеріали" , — зазначив він в етері "1+1".

За словами глави МЗС України, шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже добрі.