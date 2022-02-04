Вартість акцій Spotify різко знизилася

Акції музичного сервісу Spotify різко впали на 11 відсотків після публікації прогнозу передплатників на перший квартал 2022 року, повідомляє Лента.Ру.

Spotify очікує, що кількість щомісячно активних підписників досягне 418 мільйонів, платних підписників — 183 мільйони, а виторг становитиме 2,6 мільярда євро. Всі ці прогнози виявилися трохи гіршими за очікування аналітиків. Крім того, сервіс не опублікував прогноз на рік загалом, що викликало додаткове занепокоєння.

Також музичний сервіс подав звітність за четвертий квартал минулого року. Зазначається, що виторг Spotify збільшився на 24 відсотки, до 2,7 мільярда євро. Операційні збитки були суттєво скорочені — з 69 мільйонів євро у четвертому кварталі 2020 року до 7 мільйонів євро у той же період 2021-го.