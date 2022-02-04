У КМДА відзвітували про кількість укриттів у разі надзвичайної ситуації: збільшили втричі

За останні сім років міські рятувальні служби Києва утричі збільшили кількість потенційних укриттів на випадок введення надзвичайної ситуації у столиці, повідомляє УНІАН.

Про це під час доповіді на засіданні Київської міської ради заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"За останні сім років міські рятувальні служби Києва перевірили понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то за ці роки їхню кількість збільшили утричі" , - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, у столиці до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни, та майже 4500 споруд подвійного використання (355 підземних паркінгів, 256 підземних переходів та 47 заглиблених станцій Київського метрополітену, а також 3741 підвал та напівпідвал). Їхнє розташування можна побачити на карті на сайті КМДА.

Загалом сили та засоби цивільного захисту Києва нараховують 13,5 тисячі людей особового складу та 782 одиниці техніки.