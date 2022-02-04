Дуда прибув до Грузії для обговорення України

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Тбілісі із незапланованим візитом, щоб провести переговори зі своєю грузинською колегою Саломі Зурабішвілі з приводу України, повідомляє ТАСС.

Кадри зустрічі Дуди та Зурабішвілі у Тбіліському міжнародному аеропорту у прямому ефірі транслювалися на сторінці грузинського лідера у Facebook.

"У цій дуже напруженій обстановці я хочу від імені Грузії висловити нашу повну солідарність із нашою дружньою Україною і не тільки з нею, бо та небезпека, яка існує, загрожує всій Європі. А якщо ми говоримо про безпеку Європи, значить говоримо і про свою безпеку" , - сказала Зурабішвілі на пресконференції за підсумками переговорів з Дудою.

Дуда зазначив, що під час зустрічі він мав можливість поділитися із Зурабішвілі баченням української кризи з боку Польщі та європейських країн.

"Ситуація навколо України відбивається на ситуації у всьому світі. <...> Ми з занепокоєнням дивимося на те, що відбувається там" , - сказав польський лідер, який подякував своїй колезі з Грузії за прийом та переговори.

Парламент Грузії у вівторок ухвалив резолюцію на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичного курсу. Документ також містить заклик до уряду Грузії, щоб він із використанням дипломатичних інструментів і при тісній координації зі стратегічними партнерами продовжував робити свій внесок у справу недопущення ескалації в Україні. За проєкт проголосували 74 депутати зі 150.