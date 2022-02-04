Ексглава Мінфіну Яресько подолала банкрутство в Пуерто-Ріко

Колишня міністерка фінансів України, виконавча директорка фінансової наглядової ради Пуерто-Ріко Наталі Яресько повідомила, що йде у відставку з 1 квітня після того, як допомогла країні увійти до "періоду стабільності", повідомляє Українська правда.

Як пише NBC News з посиланням на заяву ексглави Мінфіну, Яресько йде після того, як федеральний суддя схвалив план реструктуризації, що скорочує більшу частину державного боргу країни. План скорочує частину боргу з $33 млрд до $7 млрд, що значно знижує щорічні виплати.

"Я залишаю Наглядову раду у період відновлення та стабільності. Я впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої ​​віхи, приведе Пуерто-Ріко до подальшого зростання та процвітання" , - повідомила Яресько.

Пуерто-Рико - острів в Карибському морі, територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США і має статус "неінкорпорованої організованої території" (перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною).

У березні 2017 року Яресько стала виконавчим директором Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико. Її обрали серед 300 кандидатів.