Привід для вторгнення РФ: Пентагон підтвердив дані про фейковий фільм

Міноборони США підтвердило дані розвідки про те, що Росія готувала постановчий фільм про нібито «атаку» ЗСУ на російськомовне населення, щоб виправдати агресію проти України. З відповідною заявою виступив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Укрiнформ.

«У нас дійсно є інформація про те, що росіяни, очевидно, хотіли сфабрикувати привід для вторгнення (в Україну – ред.)» , - зазначив Кірбі, додавши, що РФ уже використала таку тактику в минулому.

Представник оборонного відомства США розповів про плани Кремля інсценувати атаку нібито українських спецпризначенців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. Це, за його словами, могли використати «для виправдання подальшої агресії проти України».

«У контексті цієї фейкової атаки, ми вважаємо, Росія могла створити постановкове пропагандистське відео, яке могло включати кадри з трупами, а також акторами, які зображають скорботних людей, так само як і кадри знищених населених пунктів та військової техніки» , - уточнив представник Пентагону.

Військова техніка, додав він, мала виглядати як та що належить ЗСУ або поставлена ​​Україні країнами Заходу.