Німеччина відреагували на заборону Deutsche Welle
Рішення Росії про заборону мовлення "Німецької хвилі" (Deutsche Welle) у Росії є "політичною реакцією", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявила міністр культури та масових комунікацій Німеччини Клаудія Рот із посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
"Заборона мовлення Deutsche Welle в Росії та закриття офісу в Москві абсолютно неприйнятні", — наголосила Рот.
Міністр додала, що рішення Німеччини про заборону мовлення RT Deutsch без ліцензії неможливо порівнювати із забороною DW, яка мала ліцензію на мовлення.
"Це зовсім інша ситуація… DW також організований незалежно від держави. Це означає, що, на відміну від RT DE, німецька держава не має жодного впливу на телеканал. Тому я наполегливо закликаю російську сторону не використати проблеми з ліцензуванням телеканалу RT для політичної "реакції", — наголосила вона.