Німеччина відреагували на заборону Deutsche Welle

Рішення Росії про заборону мовлення "Німецької хвилі" (Deutsche Welle) у Росії є "політичною реакцією", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила міністр культури та масових комунікацій Німеччини Клаудія Рот із посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

"Заборона мовлення Deutsche Welle в Росії та закриття офісу в Москві абсолютно неприйнятні" , — наголосила Рот.

Міністр додала, що рішення Німеччини про заборону мовлення RT Deutsch без ліцензії неможливо порівнювати із забороною DW, яка мала ліцензію на мовлення.