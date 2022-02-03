Зеленський обговорив з Макроном "нормандський" формат

Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію безпековим викликам та активізацію Нормандського формату, повідомляє Укрiнформ.

«Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах Нормандського формату» , - написав Президент України у Твіттері.

Глава держави додав, що в ході розмови узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії.