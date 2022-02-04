Тищенко потрапив у сексистський скандал

Депутат Верховної ради від політичної партії "Слуга народа" Микола Тищенко оконфузився під час виступу на засіданні Київради. Він назвав одну з депутаток "дівчинкою, яка посміхається під час війни", повідомляє Обозреватель.

Інцидент трапився у четвер, 3 лютого, відповідне відео фрагменту виступу політика опубліковане на Youtube-каналі "Телеканалу Київ". У своїй промові Тищенко коментував створення районних рад у столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, нардеп виступив проти такої ініціативи та закликав Київраду перенести голосування. Він пояснив, що це нібито політичне рішення, а влада має не роз'єднувати країну, а навпаки – зшивати її, особливо під час війни.

Тищенко назвав депутатку "дівчинкою, що сміється"

"Ми всі розумно ставимося до цих подій, і ви – дівчинка, яка посміхається під час війни...народний депутат, який посміхається. Тому зараз треба розуміти, що це лише політичне рішення" , – сказав "слуга".

Нардеп також додав, що жителі столиці хочуть аби ними не керували, щоб депутати не руйнували бізнес, а також не бажають чути "про стовпчики, які не дають паркуватися".