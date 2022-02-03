Партнери не тиснуть на Україну "Мінському" у трактуванні РФ - Кулеба
Ніхто з міжнародних партнерів не змушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні, адже наша держава, не сприйме такого тиску. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрiнформ.
«Те, що Мінські домовленості є основою врегулювання, це беззаперечний факт. Але є російська інтерпретація Мінських домовленостей, яка не відповідає інтересам України. Були випадки, коли нам там щось намагалися нав’язати. Зараз ніхто не нав’язує нам виконання Мінських домовленостей на російських умовах і не буде нав’язувати, тому що Україна не така держава, і Президент Зеленський не така людина, аби сприйняти тиск у цих питаннях», - сказав Кулеба в етері ток-шоу «Право на владу».
За його словами, українська влада пояснює кожному іноземному гостю бачення нашою країною імплементації Мінських угод, яке відрізняється від російського. Водночас зауважив міністр, уявлення, що «хтось приїжджає і починає тиснути на Україну; виконуйте отак Мінські домовленості, або ось так - цього немає, це все чутки».
«Я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких - прямий діалог між Україною та ОРДЛО, який нам нав’язують і який, я можу вам підтвердити, на всіх зустрічах на всіх рівнях дуже чітко відкидається. І в тому числі це зробив Андрій Єрмак на останній зустрічі (радників лідерів «нормандської четвірки». – ред.) у Парижі», - зазначив очільник МЗС.