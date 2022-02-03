Партнери не тиснуть на Україну "Мінському" у трактуванні РФ - Кулеба

Ніхто з міжнародних партнерів не змушує Україну виконувати Мінські домовленості у російському трактуванні, адже наша держава, не сприйме такого тиску.﻿ Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрiнформ.

«Те, що Мінські домовленості є основою врегулювання, це беззаперечний факт. Але є російська інтерпретація Мінських домовленостей, яка не відповідає інтересам України. Були випадки, коли нам там щось намагалися нав’язати. Зараз ніхто не нав’язує нам виконання Мінських домовленостей на російських умовах і не буде нав’язувати, тому що Україна не така держава, і Президент Зеленський не така людина, аби сприйняти тиск у цих питаннях» , - сказав Кулеба в етері ток-шоу «Право на владу».

За його словами, українська влада пояснює кожному іноземному гостю бачення нашою країною імплементації Мінських угод, яке відрізняється від російського. Водночас зауважив міністр, уявлення, що «хтось приїжджає і починає тиснути на Україну; виконуйте отак Мінські домовленості, або ось так - цього немає, це все чутки».