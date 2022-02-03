Світ скептично сприйме будь-які заяви РФ щодо агресії України - Квін

Міжнародна спільнота буде скептично налаштована стосовно будь-яких заяв Росії про масштабний військовий наступ України на окуповані території.﻿ Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, повідомляє Укрiнформ.

«Усе міжнародне суспільство буде скептично налаштоване стосовно будь-яких заяв з боку Росії, що ці атаки були спровоковані чи здійснені Україною» , - сказала Квін в етері ток-шоу «Право на владу».

За її словами, всім зрозуміло, що Росія може спровокувати бій чи атаку, а тоді звинуватити Україну і використати це як привід для нападу.