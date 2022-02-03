Світ скептично сприйме будь-які заяви РФ щодо агресії України - Квін
Міжнародна спільнота буде скептично налаштована стосовно будь-яких заяв Росії про масштабний військовий наступ України на окуповані території. Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, повідомляє Укрiнформ.
«Усе міжнародне суспільство буде скептично налаштоване стосовно будь-яких заяв з боку Росії, що ці атаки були спровоковані чи здійснені Україною», - сказала Квін в етері ток-шоу «Право на владу».
За її словами, всім зрозуміло, що Росія може спровокувати бій чи атаку, а тоді звинуватити Україну і використати це як привід для нападу.
«Але мені здається, що тепер Росії буде дуже тяжко провернути одну з цих операцій, яку вони вже робили в минулому», - зауважила тимчасова повірена у справах США.