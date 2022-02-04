Одна з країн ЄС блокує вступ України в КіберНАТО - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє про блокування вступу України в КіберНАТО. Це виходить від однієї з країн Євросоюзу, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Є така інституція - КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації" , - заявив Данілов в ефірі програми "Право на владу"..

Данілов зазначив, що блокування вступу відбувається попри те, "що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки".