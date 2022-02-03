Рішення про естонські гаубиці для України ухвалять ФРН та Фінляндія

Німеччина не постачає зброю в Україну через існування двох факторів, але ФРН ніколи не блокувала цей процес в НАТО, розповіла посол Анка Фельдгузен, повідомляє Новое время.

Однак, на її думку, наразі в медіа і Бундестазі тривають жваві дискусії навколо того щоб держава зробила виняток з правила.

«Є дві складові. Перша: у Німеччині є дуже великий суспільний консенсус не постачати зброю в зони гострого конфлікту. <...> Інша складова — це те, що є дуже багато неправди або нечіткої інформації в інформаційному просторі. <...> В НАТО теж вирішили не постачати летальну зброю Україні через агентство НАТО. Ми ніколи не блокували в НАТО постачання нелетальної зброї і Україна буде отримувати ту зброю, яку вона просила у червні минулого року, зокрема і антидронову зброю з Литви. Щодо гаубиць. Це наші досить жорсткі правила експорту і це правда. Ми продали ці гаубиці спершу фінам, вони потім — естонцям. Фіни і ми вирішимо, чи можна передати ці дев’ять дуже старих гаубиць до України. Це рішення поки що не прийнято і я теж не знаю, яким воно буде» , — пояснила Фельдгузен в етері Радіо НВ.

Постачання Німеччиною зброї іракським курдам у 2014 році - це єдиний виняток з цих правил за останні роки, вважає амбасадорка, і тому вона не впевнена, чи ухвалить ФРН подібне рішення на користь України.