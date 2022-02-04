Головнокомандувач ЗСУ розповів про військову обстановку

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що українська армія зараз забезпечена всім необхідним для відсічі ворогові. Також він вважає, що наразі загрози повномасштабного вторгнення немає, але військові все одно готуються до всього, повідомляє Обозреватель.

Про це Залужний заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Крім того, генерал-лейтенант зазначив, що сім'ї вищого військового керівництва країни ніхто не вивозив – всі вони перебувають в Україні.

Він зазначив, що справді Росія зосередила свої війська вздовж кордону та регулярно перекидає нові сили.

"Нас турбують ці угруповання. Але якщо подивитися з військової точки зору та проаналізувати можливість до дій – на сьогоднішній день загрози немає. Це більше схоже на психологічний тиск" , – сказав Залужний.

Валерій Залужний. Джерело: кадр відео "1+1"

Тому генерал-лейтенант закликав українців, особливо у прикордонних областях, більше довіряти військовим та офіційній інформації. Також він зазначив, що всі генеральські сім'ї ніхто не вивозив, вони усі перебувають в Україні.

Водночас головнокомандувач додав, що ЗСУ не можуть чекати на якісь рішення на політичному рівні і готуються дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення.