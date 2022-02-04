Вчені виявили новий небезпечний штам ВІЛ

Група вчених під керівництвом професора Крістофа Фрейзера з Інституту великих даних Оксфордського університету заявила про виявлення в Нідерландах нового більш небезпечного та заразного штаму вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), повідомляє Лента.Ру.

Відповідна стаття опублікована в журналі Science. Дослідники виявили мутацію в ході аналізу зразків крові ВІЛ-інфікованих європейців з Уганди. У 17 з них було виявлено раніше невідомий варіант, названий VB. З них 15 виявилися жителями Нідерландів, тому вчені додатково вивчили проби, взяті у 6700 ВІЛ-позитивних нідерландців, після чого виявили ще 92 носії.

Вірусне навантаження у заражених VB-варіантом ВІЛ була в кілька разів вищою, ніж в інфікованих вже відомими варіантами вірусу. Крім того, у них був вищий ризик розвитку СНІДу та передачі інфекції. Однак після антиретровірусної терапії імунна система приходила до норми.

Пізніше аналіз показав, що VB-штам з'явився в Нідерландах наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. У 2000-х він поширювався швидше за інші варіанти ВІЛ, але після 2010 року його поширення пішло на спад. Дотримуватися поширення інфекції дозволила ефективна боротьба з ВІЛ у країні.