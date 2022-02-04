Путину сейчас не выгодно идти на военные провокации - Климкин

Міністр закордонних справ України (2014-2019 років) Павло Клімкін зазначає, що президенту Росії Володимиру Путіну зараз не вигідно йти в "жорстку історію масивних військових провокацій", повідомляє УНІАН.

"Зараз все залежить від переговорів між Росією і Сполученими Штатами... Так само як і, і це дуже важливо розуміти, від переговорів між Росією і Китаєм. Завтра, до речі, вони зустрічаються на початку Олімпіади" , - зазначив Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу"..

На думку колишнього міністра, між ними є реальна координація і Путін намагається тестувати "червоні лінії" Заходу.