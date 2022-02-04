МОН скасувало наказ про перевибори президента "Могилянки"

Наказ Міністерства освіти та науки України про оголошення повторного конкурсу на посаду президента Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) скасовано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це рішення (про відкликання наказу МОН про оголошення повторних виборів президента НаУКМА) вже реалізовано" , - написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Телеграм-каналі в ніч на п'ятницю.

Відповідний документ розміщено на сайті МОН. Він додав, що процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть надалі опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.

"Прийнято рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру. А запропоновані робочою групою варіанти вирішення ситуації від імені спільноти Національного університету "Києво-Могилянська академія" будуть вважатися такими, що виходять з повноважень та університетської автономії закладу, і будуть також реалізовані" , – наголосив міністр.