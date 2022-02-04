На Херсонщині зіткнулися автобус та легковик: є жертва

Одна людина загинула, ще четверо постраждали у дорожньо-транспортній пригоді поблизу с. Тягинка Бериславського району (Херсонська обл.), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні (в четвер - ред.), близько 17:20, до "Єдиного центру 102" поліції Херсонщини надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Тягинка Бериславського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Dokker виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з пасажирським автобусом Ford. У результаті ДТП водій легковика загинув на місці події. Водій автобуса та ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих було доставлено до медичних закладів" , - інформує прес-служба поліції регіону.

На місці працюють слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Херсонській області та працівники територіального підрозділу поліції. Продовжуються першочергові слідчі дії.