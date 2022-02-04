США пригрозили РФ за можливе озброєння країн Латинської Америки

Помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайєн Ніколс у четвер заявив, що Вашингтон та їхні партнери вживуть заходів, якщо РФ постачатиме зброю країнам Латинської Америки, повідомляє ТАСС.

Відповідну заяву він зробив під час слухання комітету Палати представників Конгресу США із закордонних справ.

"Дозвольте мені прояснити, що спроби дестабілізувати нашу півкулю або перенести конфлікт з Україною в Західну півкулю неприйнятні, і ми працюватимемо з нашими партнерами по всій півкулі, щоб запобігти цьому" , - сказав Ніколс, відповідаючи на питання про гіпотетичне постачання зброї РФ країнам Америки у відповідь на українську кризу.

Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія може провести заходи по лінії Військово-морського флоту, якщо Сполучені Штати провокуватимуть і продовжуватимуть чинити військовий тиск на РФ. Відповідаючи на запитання, чи взагалі розглядається ймовірність розгортання російської військової інфраструктури, наприклад, у Венесуелі або на Кубі, Рябков сказав: "Я не хочу нічого підтверджувати, нічого виключати тут теж не буду".