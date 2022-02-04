США ввели санкції проти кількох білорусів

США запровадили візові санкції проти кількох громадян Білорусії за діяльність за кордоном, «спрямовану проти дисидентів». Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, діяльність проти дисидентів здійснювалася «поза національною юрисдикцією».

"Сполучені Штати засуджують будь-яку подібну діяльність, у тому числі спроби насильно повернути до країни білоруську олімпійську спортсменку Крістіну Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо торік", - йдеться у заяві держсекретаря.

При цьому імен громадян, проти яких запровадили санкції, у документі відсутні.