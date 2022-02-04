Біткоїн поступився місцем Ethereum у рейтингу благодійності

Минулого 2021 року благодійні пожертвування у криптовалюті зросли більш ніж у 15 разів. При цьому філантропи переважно вибирали для цього головний альткоїн – Ethereum, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані платформи Giving Block, яка приймає пожертвування у віртуальних активах. Загалом минулого року майданчик обробив пожертвувань на понад $69 млн проти $4,2 млн роком раніше.

Середній розмір пожертвувань склав $10 455, а близько 42% коштів надійшло у листопаді та грудні. Цікаво, що понад $12,3 млн пожертвувань у 2021 році було здійснено відомими NFT-проєктами.

Наприклад, у серпні компанія Yuga Labs, яка створила преміальну лінію Bored Ape Yacht Club, переказала 66,45 ETH (близько $208 тис. на той момент) НУО Orangutan Outreach. Організація займається підтримкою популяції орангутангів у світі.

Співзасновник The Giving Block Пет Даффі пояснює зростання обсягу пожертв різними факторами. Це включає приплив грошей та нових осіб у криптопростір, а також підвищення податкової грамотності щодо криптовалюти.

Ethereum (ETH) вперше витіснив біткоїн (BTC) з п'єдесталу криптовалют для благодійності. У 2021 році пожертвування в "ефірі" на The Giving Block склали майже $30,8 млн, тоді як у біткоїні – близько $25,9 млн.

Третє місце посів стейблкоїн USDC, який був доданий як платіжний засіб лише у листопаді, але навіть за цей короткий період цю криптовалюту пожертвували на $4,7 млн. У Giving Block це пояснюють тим, що власникам USDC не потрібно конвертувати монету в ETH, тому вони можуть уникнути зайвих комісій.

Далі йдуть стейблкоїн Dai ($2,2 млн), монети Flow ($1,4 млн) та Solana ($1,2 млн). Пожертвування в решті криптовалют не досягли і мільйона.

Цікаво, що за минулий рік кількість благодійних організацій, які підтримує платформа, зросла більш ніж десятикратно – з 120 до понад 1200. Серед них можна виявити 77 некомерційних організацій інституційного рівня.

За словами Даффі, понад 100 відомих осіб й компаній з криптопростору, зокрема легендарний скейтбордист Тоні Хоук та гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц, зобов'язалися щороку жертвувати 1% або більше своїх криптоактивів на благодійність.

"Це чимало. Один відсоток – це багато, коли йдеться про мільярди доларів у криптовалюті" , – цитує співзасновника компанії видання Decrypt.

Він вважає, що відновлення зростання крипторинку сприятиме новим пожертвуванням.