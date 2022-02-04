В Ізраїлі знайшли дитячий хребець, якому 1,5 млн років

В Ізраїлі, в долині річки Йордан, виявили людський хребець, якому 1,5 мільйона років. Імовірно, це частина скелета когось зі стародавніх родичів людей, які мігрували з Африки до Євразії, повідомляє Обозреватель.

Як сказано в дослідженні вчених з Університету Бар-Ілан, Академічного коледжу Оно, Університету Талси та Управління старожитностей Ізраїлю, скам'янілості хребця було присвоєно "ім'я" UB 10749. Знахідку виявили на місці археологічних розкопок Убейдія в Ізраїлі в 1966 році.

Учені встановили, що це хребець, ймовірно, хлопчика віком від 6 до 12 років на момент смерті. Дитина була високою для свого віку і могла б досягти 6,5 футів (майже 2 м) у висоту, якби вижила.

"Невідомо, як і чому він помер, але останки є найранішим свідченням існування стародавньої людини, виявленим в Ізраїлі" , – сказали дослідники.

Людський хребець, якому 1,5 мільйона років, виявлений у долині річки Йордан в Ізраїлі. Джерело: Bar-Ilan University

У чому сенсаційність знахідки

Говорячи про важливість знахідки, археологи відзначили, що відмінності у розмірах між скам'янілістю та іншими подібними знахідками в Дманісі, іншому місці розкопок у Грузії, дозволяють припустити, що дві різні популяції стародавніх людей прибули до Європи з Африки з різницею у кілька сотень тисяч років. Про це не було відомо раніше.

Перша хвиля стародавньої міграції до Грузії була приблизно 1,8 мільйона років тому, а друга хвиля до Ізраїлю, очевидно, 1,5 мільйона років тому.

"Ми повідомляємо про найбільш ранні останки великотілих гомінідів із левантійського коридору (вузька смуга між північним заходом і пустелями на південному сході, яка сполучає Африку з Євразією – Ред.)" , – заявили фахівці.

За словами доктора Бараша з Університету Бар-Ілан та його колег-експертів, давня міграція людей з Африки до Євразії не була разовою подією, а відбувалася хвилями з різницею у 200-300 тисяч років.

При цьому, вчені заявили, що люди в Убейдії були більшими за низькорослих гомінідів, які жили в Грузії.

"Відмінності полягають як у розмірі, так і у формі. Навіть якщо це хребець дорослої людини (а рівень окостеніння дитячий), він все одно дуже великий. За формою вони виглядають інакше. У Дманісі більш витягнуті і кругліші" , – сказав Бараш.

Щодо того, чому ці дві популяції залишили Африку, дослідники вважають, що ключовим фактором був клімат.

"Однією з основних питань, що стосуються розселення людей з Африки, були екологічні умови, які могли б сприяти розселенню" , – припустили вчені.

Згідно з уже встановленими викопними свідченнями та дослідженнями ДНК, еволюція людини почалася в Африці близько шести мільйонів років тому. Приблизно в цей період давні люди почали мігрувати з Африки та поширюватися Євразією.

Інші знахідки з Убейдії включають рідкісну колекцію кам'яних знарядь і кісток вимерлих тварин, зокрема, шаблезубих тигрів, мамонтів та гігантських буйволів, а також тварин, яких сьогодні немає в Ізраїлі, таких як бабуїни, бородавники, бегемоти, жирафи та ягуари.