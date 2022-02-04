Астероїд зі 100-поверхову будівлю підлетить до Землі в березні

Астероїд 138971 (2001 CB21) розміром більше 100-поверхової будівлі, про наближення якого раніше попереджали в NASA, вдалося зняти на фото. Небесне тіло підлетить максимально близько до Землі 4 березня, проте відстань буде безпечною – близько 4,8 мільйона кілометрів, повідомляє Обозреватель.

Відповідну фотографію Джанлукі Масі, астронома з Італії, опублікували на сайті проєкту "Віртуальний телескоп". Фото було зроблено за допомогою наземного телескопа, коли 138 971 перебував на відстані понад 21,5 мільйона миль (34,6 млн км) від Землі.

Астероїд можна побачити як маленьку білу точку, виділену стрілкою в центрі зображення, наведеного нижче. Фото є результатом однієї 420-секундної експозиції, зробленої за допомогою 17-дюймового роботизованого телескопа PlaneWave.

Вперше цей астероїд був зареєстрований біля Землі 21 лютого 1900 року. Джерело: GIANLUCA MASI/VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

Нагадаємо, за даними Центру вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS) NASA, діаметр астероїда оцінюється в 1,3 км або 4265 футів. Іншими словами, він у чотири рази ширший за висоту Ейфелевої вежі і перевищує за розміром Емпайр Стейт Білдінг (102-метровий хмарочос у Нью-Йорку).

2001 CB21 повинен пройти повз Землю 4 березня приблизно о 3:00 ранку за східним часом, і в цей момент він рухатиметься зі швидкістю понад 26 800 миль (43 130 км) на годину.

У той же час, у NASA запевнили, що немає причин для занепокоєння. І хоча астероїд класифікується фахівцями як "потенційно небезпечний" через великий розмір, він не загрожує життю людей.

"Насправді він перебуватиме на відстані більше трьох мільйонів миль (4,8 млн км) у найближчій точці, що більш ніж у 10 разів далі від нас, ніж Місяць" , – пояснили експерти.

Відомо, що 2001 CB21 здійснює оберт навколо Сонця приблизно раз на 384 дні, що аналогічно до орбітального періоду Землі.

Астероїди регулярно наближаються на безпечній відстані до Землі. Джерело: Рixabay

Класифікація астероїда як "потенційно небезпечного" не означає, що він будь-коли зіткнеться з нами. Як правило, якщо астероїд менше приблизно 500 футів (152 м) у діаметрі і якщо він не може наблизитись до нас ближче, ніж на 4,6 мільйона миль (7,4 млн км), то він не буде відповідати класифікації потенційно небезпечних астероїдів (PHA). Проте якщо його характеристики перевищать норму, його визнають "небезпечним".

Однак зіткнення космічного каміння з Землею є реальною загрозою. У NASA працюють над такими проєктами, як "Випробування подвійного перенаправлення астероїдів", щоб розширити можливості людства впоратися з можливим ударом астероїда.