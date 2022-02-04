У Держдепі прокоментували плани РФ сфабрикувати відеозаписи проти України

Влада РФ запевняла у прагненні вести діалог по Україні, проте дії Москви, включаючи дезінформацію та плани сфабрикувати відеозаписи для приводу напасти на Україну, говорять про інші наміри. Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія сигналізувала, що хоче продовжувати дипломатичні переговори як засіб деескалації, але подібні дії змушують припустити інше" , - сказав він на брифінгу.

Він повторив заяви влади США, що Росія планує використовувати у кампанії з дезінформації сфабриковані відеозаписи. Прайс уточнив, що такий метод є лише одним із цілого набору засобів, які вивчає Росія, щоб задіяти "як фальшивий привід з метою розпочати та потенційно виправдати військову агресію проти України". За його словами, США не знають, яких методів може вдатися найближчими днями РФ, проте Вашингтон розкриває їх, щоб переконати Росію не діяти так далі.

Прайс зазначив, що США продовжать обговорювати із союзниками "дезінформацію та інші гібридні тактики проти України" з боку Росії.

"Ми знову закликаємо Росію зупинити її руйнівну та дестабілізуючу кампанію з дезінформації, сприяти деескалації ситуації та дотримуватися діалогу та дипломатії для мирного врегулювання" , - резюмував він.

Раніше в четвер газета The New York Times повідомила з посиланням на неназваних високопосадовців США, що Росія планує зімітувати напад українських військових з метою отримати привід для вторгнення в Україну.

Пізніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив: у Вашингтоні вважають, що Росія може готувати такі фальшиві відеозаписи.