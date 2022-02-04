Кім Чен Ин вивів у світ дружину і тітку

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин та його дружина Лі Соль Джу, яка вкрай рідко з'являється на публіці, відвідали концерт на честь Місячного Нового року у Пхеньяні. З ними на заході була присутня і тітка глави КНДР Кім Ген Хі, чоловіка якої стратили у 2013 році, повідомляє Обозреватель.

Вони з'явилися у залі театру Мансуде 2 лютого. Присутні зустріли лідера оваціями та криками "Ура!" Захід транслювало Центральне телебачення Північної Кореї, пише Yonhap.

У дусі пропаганди диктори, які висвітлювали візит політика до театру, розповіли, що артисти на сцені виконали пісні та танці, які продемонстрували "цілеспрямовану єдність північнокорейського народу та його відданість справі побудови соціалістичної країни, якій може позаздрити весь світ".

Кім Чен Ин з дружиною і тіткою (ліворуч). Джерело: Скріншот із відео

Кім Чен Ин з дружиною та тіткою відвідав концерт. Джерело: Скриншот із відео

Дружина Чен Ина вийшла в світ вперше за 5 місяців. Джерело: Скриншот із відео

Присутні влаштували бурхливий прийом. Джерело: Скриншот із відео

При цьому, під час виступу артистів Кім Чен Ин та його дружина Лі Соль Джу усміхалися та розмовляли, сидячи поруч із Кім Ген Хі, тіткою лідера, яка вперше за два роки з'явилася на публіці. Після виступу подружжя сфотографувалося разом із артистами.

Чен Ин сфотографувався з артистами. Джерело: Скриншот із відео

Зазначимо, дружину Кім Чен Ина до цього бачили востаннє у вересні 2021 року.

Дружина та тітка Чен Ина. Джерело: Скриншот із відео

Дружина Чен Ина. Джерело: Скриншот із відео

Дружина Чен Ина рідко з'являється на публіці. Джерело: Скриншот із відео

Чен Ин із дружиною відвідав концерт. Джерело: Скриншот із відео

У КНДР святкували Місячний Новий рік. Джерело: Скриншот із відео

Що відомо про тітку Кім Ген Хі

Доля жінки була під питанням після того, як її чоловіка Чана Сона Тхека стратили за державну зраду та корупцію у 2013 році. Страту провели публічно – Кім наказав розстріляти родича з кулемета у Військовій академії бандитської зброї неподалік столиці Пхеньяну, а потім його тіло спалили вогнеметом.

Точна причина страти невідома, але в ЗМІ Північної Кореї, які контролюються лідером, називали Сон Тхека "людською мерзотою гіршою за собаку".

Відомо, що після смерті Кім Чен Іра Сон Тхек допоміг Кім Чен Ину зайняти місце батька. Однак потім він нібито лобіював реформи, що підривали тоталітарну владу лідера.

Тітка Кім Чен Ина 6 років не з'являлася на публіці.

Оскільки Кім Ген Хі після цих подій 6 років не з'являлася на публіці, поповзли помилкові чутки, що її теж стратили або вона наклала на себе руки.

Ген Хі є сестрою батька Чен Ина – покійного північнокорейського лідера Кім Чен Іра.