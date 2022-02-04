Україна та Туреччина обговорили співпрацю у сфері енергетики

У рамках робочого візиту Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до України міністр енергетики Герман Галущенко обговорив із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів, повідомляє Укрiнформ.

"Сторони обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки в регіоні, диверсифікації постачання енергоресурсів, розвиток відновлюваної енергетики" , - інформує Міністерство енергетики .

"Турецька Республіка є стратегічним партнером України у сфері енергетики. Особливо важливою є співпраця з питань диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в контексті посилення енергетичної безпеки в регіоні. Зокрема, особливу увагу вимагає питання постачання газу Трансбалканським коридором. Україна також зацікавлена посилити партнерство з Туреччиною у сфері видобутку природного газу, зокрема на чорноморському шельфі, а також використання турецькою стороною потенціалу українських підземних сховищ газу" , – наголосив Герман Галущенко.

Турецька сторона підтвердила зацікавленість у використанні українських ПСГ, зазначивши, що підтримує використання реверсу газу Трансбалканським маршрутом і планує в перспективі розвивати партнерство з Україною у видобутку вуглеводнів на шельфі.

Сторони також відзначили значний потенціал українсько-турецького співробітництва у розвитку відновлюваної енергетики: синхронізація України з ENTSO-E відкриє можливості для нових інвестицій у ВДЕ, що дуже важливо з огляду на позитивний досвід турецьких компаній на ринку відновлюваної енергетики України.