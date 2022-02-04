Оприлюднено відео ліквідації ватажка ІД у Сирії

Пентагон оприлюднив знімки з місця проведення операції з ліквідації ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші. Вони були зроблені з безпілотника, повідомляє Обозреватель.

Фото Міноборони США опублікувало у Twitter. Водночас у мережі з'явилися відео перестрілки та зі зруйнованого будинку терориста.

На фото Пентагону видно багатоквартирний будинок, у якому терорист ховався разом із сім'єю.

Кадри під час проведення операції з ліквідації ватажка ІДІЛ. Джерело: Twitter Міноборони США

Кадри під час проведення операції з ліквідації ватажка ІДІЛ. Джерело: Twitter Міноборони США

На одному з відео йде стрілянина. Точно не можна сказати, але ймовірно, терористи ведуть вогонь у відповідь.

На другому відео знято руйнування всередині будинку, де проживав аль-Хашімі.

На брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі розкрив деталі операції.

За його словами, американський спецназ проводив операцію у ніч проти 3 лютого. У ній брали участь десантні та бойові вертольоти, ударні безпілотники та близько 20 бійців Сил спецоперацій.

Він також підтвердив загибель трьох цивільних – заздалегідь, членів сім'ї терориста, які перебували разом з ним на поверсі. Аль-Хашімі підірвав себе разом із ними.

Крім того, за словами Кірбі, вдалося вивести з-під удару понад десять цивільних, у тому числі дітей.