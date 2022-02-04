Tesla відкликає майже мільйон авто через неполадки

Сотні тисяч автомобілів Tesla виявилися небезпечними. Американська компанія відкликає понад 800 тисяч машин через технічні неполадки, повідомляє Лента.Ру.

Як інформує MarketWatch з посиланням на Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA), компанія відкликає 817 143 автомобілі через проблеми з ременем безпеки. У NHTSA виявили технічні неполадки - у машинах іноді не спрацьовує звуковий сигнал, що сигналізує про те, що водій не пристебнутий.

"Таким чином, ці автомобілі не відповідають вимогам Федерального стандарту безпеки дорожнього руху №208" , - заявило відомство.

Технічні дефекти виявлені в моделях з 2021 по 2022 рік: автомобілях S та Model X, автомобілях Model 3 з 2017 по 2022 рік та автомобілях Model Y з 2020 по 2022 рік. Tesla проведе оновлення програмного забезпечення, щоб усунути проблеми у машин, які вже придбані.