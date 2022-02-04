Tesla відкликає майже мільйон авто через неполадки

Tesla відкликає майже мільйон авто через неполадки

Сотні тисяч автомобілів Tesla виявилися небезпечними. Американська компанія відкликає понад 800 тисяч машин через технічні неполадки, повідомляє Лента.Ру.

Як інформує MarketWatch з посиланням на Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA), компанія відкликає 817 143 автомобілі через проблеми з ременем безпеки. У NHTSA виявили технічні неполадки - у машинах іноді не спрацьовує звуковий сигнал, що сигналізує про те, що водій не пристебнутий.

"Таким чином, ці автомобілі не відповідають вимогам Федерального стандарту безпеки дорожнього руху №208", - заявило відомство.

Технічні дефекти виявлені в моделях з 2021 по 2022 рік: автомобілях S та Model X, автомобілях Model 3 з 2017 по 2022 рік та автомобілях Model Y з 2020 по 2022 рік. Tesla проведе оновлення програмного забезпечення, щоб усунути проблеми у машин, які вже придбані.

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