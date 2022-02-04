Синдром раптової смерті немовлят: що потрібно знати батькам новонароджених

Синдром раптової смерті немовлят (СРСН) – найбільший страх батьків малюків. Оточуючи своїх дітей турботою, мами й тата піклуються про їх здоров’я від народження і протягом усього життя. Однак іноді абсолютно здорова з вигляду дитина раптово помирає уві сні, повідомляє Обозреватель.

Страх – не найкращий помічник батьківства, адже тепер саме ви несете відповідальність за життя маленького новонародженого та маєте бути обізнаними з багатьох питань. Що таке СРСН, які можливі причини та що ви можете зробити, щоб запобігти йому розповіло видання Grow by WebMD за консультуванням педіатрії, доктора медицини Аміти Штофф.

Що таке синдром раптової смерті немовлят?

Синдром раптової смерті немовлят (СРСН) – це несподівана та безпричинна смерть дитини у віці від народження до одного року. Такий діагноз можуть поставити лікарі після розтину та виключення інших можливих причин смерті.

Які причини СРСН?

На жаль, на сьогодні лікарі та науковці не мають підтвердженої на 100% інформації про те, що саме викликає чи запобігає смерті немовлят. Деякі статистичні дані показують, що синдром частіше вражав хлопчиків, ніж дівчаток, та припадав на осінні, зимові та ранні весняні місяці, однак науково обґрунтованих підтверджень цієї інформації немає.

Як батькам запобігти СРСН?

Оскільки точних досліджень у медиків не існує, то були запропоновані лише певні рекомендації для потенційного захисту від смерті малюків.

Дитина має спати на спині. Післяпологовий період – найскладніший для молодих батьків, оскільки їхнє життя та режим повністю змінюється та підпорядковується дитині. Уважно стежте, як спить ваш малюк. Якщо він вже може перевертатися, обережно повертайте його на спинку або підкладайте пелюшку, щоб він не мав змоги крутитися. Перевернувшись на бочок чи живіт, малюки можуть лягти обличчям на пелюшку або матрац, а це перекриє доступ свіжого повітря та може порушити дихання. Навчіть цим правилам всіх рідних, які опікуються вашим малюком, та контролюйте їх виконання.

Організація спального місця. Ліжечко малюка має бути жорстким, з постільної білизни потрібне лише простирадло. Не накладайте в ліжко м’яких іграшок, ковдр, подушок та бортиків. Також не дозволяйте довгого перебування дитини у автокріслі чи гойдалці – під час сну перекладайте її на рівну поверхню. Ці прості правила допоможуть уникнути ядухи.

Не паліть поруч. Звісно, найкращим вкладом у здоров’я вашої дитини стане відмова від паління ще до її народження. Деякі факти свідчать, що діти, народжені від жінок, які палили під час вагітності, помирали від СРСН утричі частіше. Якщо ж позбутися шкідливої звички не вдалося, не дозволяйте собі або комусь іншому палити у кімнаті, де перебуває немовля. Шкідливі пари та відсутність свіжого повітря можуть бути причинами синдрому раптової смерті.

Окремий сон. Постійна втома та недосипання часто змушують батьків брати немовлят до свого ліжка на нічний сон. Цей зручний спосіб може зіграти з вами злий жарт. Дослідження довели, що сон в одній кімнаті з мамою знижує ризик СРСН, однак спільне перебування в одному ліжку навпаки несе загрозу. Заснувши, ви можете випадково придавити дитину або накрити ковдрою, перекривши доступ до вільного дихання, тому після годування та колисання обов’язково перекладайте її до окремого ліжечка.

Грудне вигодовування. Вчені не мають доведеної інформації, однак стверджують, що тривале грудне вигодовування може знизити ризик небезпечного синдрому на 50%. Можливо, це пов’язане із тим, що материнське молоко захищає дитину від інфекцій, здатних викликати СРСН.

Не перегрівайте немовля. Задуха та перегрів підвищують ризик раптової смерті, тому одягайте малюка в легкий та натуральний одяг та підтримуйте у приміщенні комфортну температуру та вологість. Якщо ви переймаєтесь, що дитя не змерзло, використовуйте конверти або спальні мішки, а не звичайні ковдри, в яких малюк може заплутатися або натягти на обличчя.

Попри те, що синдром раптової дитячої смерті ще не досліджено у повній мірі, подані рекомендації стануть у нагоді всім молодим батькам. Не соромтеся задавати питання сімейному лікарю та педіатру про особливості розвитку немовля та організацію догляду за ним, підлаштовуйте свій режим дня під малюка, поповнюйте власні ресурси – ці прості речі допоможуть зберегти ясний розум, спокій та упевненість, які просто необхідні для виховання дитини.