США та Словаччина підписали договір про військове партнерство

Сполучені Штати та Словаччина підписали у четвер у Вашингтоні угоду про військове співробітництво, яка дає США можливість використовувати дві авіабази, а також інші військові об'єкти у Словаччині, повідомляє ТАСС.

Угоду було підписано з американського боку держсекретарем Ентоні Блінкеном, зі словацького ж підписи під ним поставили міністр оборони Ярослав Надь та голова МЗС Іван Корчок.

"Ми підписали подібні угоди з багатьма нашими союзниками по НАТО, тому що ми вважаємо, що тісніша співпраця у сфері оборони відповідає нашим інтересам, інтересам наших союзників, а також інтересам забезпечення безпеки та стабільності у всій Європі" , - заявив під час церемонії глава американської дипломатії.

Блінкен при цьому запевнив, що угода не означає створення "справжньої" та постійної присутності США в цій країні.

"Вона була написана Словаччиною та Сполученими Штатами разом як повноцінні, рівні і суверенні партнери. <...> Ніщо в сьогоднішній угоді не передбачає створення постійних баз США або справжньої присутності в Словаччині. Угода повною мірою відповідає принципам суверенітету Словаччини та її законам " , - стверджував він.

Американські ЗС, згідно з положеннями угоди, зможуть використовувати авіабази Малацьки-Кухиня (захід) та Сліач (центральна частина), а також інші військові об'єкти у Словаччині. Армія республіки отримає в обмін фінансування із США. Наразі йдеться про $100 млн.