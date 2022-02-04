Фигурантам стрельбы в центре Киева сообщили о подозрении

Трьом учасникам сутички зі стріляниною в центрі Києва, яка сталася 2 лютого, повідомлено про підозру, повідомляє УНІАН.

За даними відділу комунікації поліції Києва, подія трапилась на вулиці Володимирській у Шевченківському районі столиці.Тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Києва Андрій Гарастюк заявив:

"Під час огляду місця події ми вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них. За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи, 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження".

В повідомленні сказано, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За процесульного керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру.

Гарастюк зазначає, що "за хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув’язнення. Наразі досудове розслідування триває".