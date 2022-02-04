ЄС закликав РФ повністю виконувати Мінські угоди

Євросоюз засуджує агресивні дії та погрози Росії стосовно України та запевняє, що будь-яка подальша військова агресія матиме величезні наслідки й ціну для Москви, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Європейський Союз засуджує подальші агресивні дії та погрози Росії проти України. Неприйнятні вимоги, висунуті Росією, супроводжуються підвищеною тональністю заяв її політиків і вищих посадовців, а також нарощуванням військ та їх переміщенням біля кордону з Україною, на незаконно анексованому Кримському півострові та в Чорноморському регіоні. Ми також стурбовані широкомасштабним розгортанням російських військ у Білорусі, у тому числі поблизу її кордону з Україною" , - зазначається у заяві.

Євросоюз закликає Росію до деескалації, дотримання норм міжнародного права та конструктивної участі у діалозі через наявні міжнародні механізми:

"Разом із нашими трансатлантичними партнерами та однодумцями ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки та ціну. Це включає широкий спектр секторальних, фінансових та індивідуальних обмежувальних заходів".

У заяві вказується на цілковиту підтримку мирних зусиль у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, однак висловлюється жаль, що "Росія все ще намагається просувати спотворений наратив, стверджуючи, що вона є лише посередником конфлікту".

"Як член "Нормандської четвірки" і підписант Мінських угод РФ чітко взяла на себе відповідальність за мирне врегулювання конфлікту. Ми закликаємо Росію як сторону конфлікту брати конструктивну участь у переговорах і повністю виконувати Мінські домовленості" , - наголошується у заяві.

У ЄС також підтвердили рішучу підтримку основних принципів, на яких будується європейська безпека, закріплених у Гельсінському Заключному акті та Паризькій хартії, зокрема: суверенітету та територіальної цілісності держав; непорушності міжнародно визнаних кордонів; право країн самим вирішувати свою зовнішню політику й обирати власні механізми забезпечення безпеки; утримання від погрози силою або її застосування.

"Ці принципи не підлягають ані обговоренню, ані перегляду чи повторному тлумаченню. Їх порушення є найбільшою перешкодою для спільного, неподільного простору безпеки в регіоні ОБСЄ" , - переконані у Євросоюзі.

Окрім цього, наголошується на "важливості оновленого та змістовного діалогу відповідно до ключових принципів, які лежать в основі європейської безпеки" та зазначається, що ОБСЄ є найбільш відповідною та інклюзивною платформою для цього.