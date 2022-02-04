На Евересті зафіксували катастрофічне танення льоду

Вчені США з'ясували, що щорічно льодовик гори Еверест втрачає лід, накопичений протягом кількох десятиліть через антропогенну зміну клімату, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті Університету штату Мен. Дослідники використали дані, отримані при аналізі крижаного керна з вершини Евересту та зафіксовані високогірними автоматичними метеостанціями. Виявилося, що гімалайські крижані маси вкрай чутливі до збільшення глобальних температур і швидко відступають, що вказує на можливість таких несприятливих наслідків, як збільшення сходу лавин або зменшення ємності запасів питної води, від яких залежать мільйони людей.

За оцінками вчених, катастрофічні темпи стоншення льоду на горі наближаються до двох метрів на рік, оскільки постійний сніговий покрив льодовика зник, що зменшило його здатність відбивати сонячне випромінювання, посилило танення та сублімацію. За чверть століття товщина льодовика зменшилася на 55 метрів, що у 80 разів швидше ніж темпи накопичення цього льоду, яке зайняло 2000 років.

Моделювання показало, що екстремальна інсоляція регіону призведе до того, що абляція — втрата поверхневої маси внаслідок танення або випаровування — може прискоритися більш ніж у 20 разів, якщо сніговий покрив поступиться місцем льоду. Крім підвищення температури повітря факторами сублімації стали також зниження відносної вологості та посилення вітру.