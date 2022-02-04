Суд У Москві запустив ще одну справу проти Навального

Лефортовський районний суд Москви зареєстрував кримінальну справу про шахрайство та неповагу до суду щодо опозиціонера Олексія Навального. Дата розгляду поки що не призначена, повідомляє Корреспондент.

Справа про шахрайство була відкрита наприкінці 2020 року. Слідство підозрює політика та його команду у розтраті пожертвувань на суму 356 мільйонів рублів.

Про порушення справи про неповагу до суду стало відомо у травні 2021 року. Ідеться про нібито завдану образу мировій судді дільниці N321 Бабушкінського району Москви Вірі Акімовій, яка визнала Навального винним у наклепі на ветерана.

Олексія Навального було заарештовано 17 січня 2021 року, коли він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою речовиною Новачок. У лютому російський суд замінив політику умовний термін у справі Ів Роше реальним. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер має провести під вартою 2 роки та 6 місяців.