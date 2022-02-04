Курс валют НБУ на 4 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 3 лютого знизився до позначки 28.27 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 31,92 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 4 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 38.41 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 25 коп. до 30.66 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 7.04 за 1 польський злотий.