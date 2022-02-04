Курс валют НБУ на 4 лютого

Курс валют НБУ на 4 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 3 лютого знизився до позначки 28.27 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 31,92 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 4 коп. до 3.71 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 38.41 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 25 коп. до 30.66 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 7.04 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.270 100 --0.118
EUR Євро 31.919 800 --0.222
RUB Рубль 0.370 770 --0.004
GBP Фунт стерлінгів 38.407 800 --0.136
CHF Швейцарський франк 30.660 100 --0.253
PLN Польський злотий 7.042 500 --0.029
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