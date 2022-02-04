Курс валют НБУ на 4 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 3 лютого знизився до позначки 28.27 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 31,92 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 4 коп. до 3.71 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 38.41 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 25 коп. до 30.66 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 7.04 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.270 100
|EUR
|Євро
|31.919 800
|RUB
|Рубль
|0.370 770
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.407 800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.660 100
|PLN
|Польський злотий
|7.042 500