Ціна акцій Meta-Facebook знизилася на 26,4%

На Нью-Йоркській біржі в четвер сталося різке падіння акцій, найбільше знецінилася Meta – материнська компанія Facebook, яка втратила 26,4%, тобто її ринкова вартість знизилася більш як на $230 млрд, повідомляє Укрiнформ.

Як пише The New York Times, у середу Meta заявила, що зміни, запроваджені торік компанією Apple, обійдуться їй цього року приблизно в $10 млрд неотриманого доходу від реклами. Додані Apple функції конфіденційності – це удар по рекламодавцях, які відстежують поведінку споживачів в інтернеті для визначення цільової реклами, заявили в Meta.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг зазначив, що їй важко конкурувати з додатком для коротких відеороликів TikTok, і що Facebook уперше втратив користувачів по всьому світу.

За даними дослідницької компанії Birinyi Associates, падіння ринкової капіталізації Meta до $650 млрд стало найсильнішим одноденним здешевленням будь-якої американської компанії (для порівняння: Apple і Microsoft 2020 року втратили $180 млрд).

Інші компанії соціальних мереж теж втратили в ціні, зокрема, Twitter - 5,5%. Також у четвер подешевшали акції Apple, Microsoft і Google.

Акції Amazon упали на 7,8%. Велет онлайн-комерції заявив у четвер, що його прибуток у четвертому кварталі 2021 року знизився до $3,5 млрд, тоді як у четвертому кварталі 2020-го компанія заробила $6,9 млрд.