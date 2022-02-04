Українським медикам уже нарахували підвищені зарплати

Нарахування медичним працівникам підвищених зарплат за січень уже відбулося.﻿ Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрiнформ.

"Гідна заробітна плата медикам - уже реальність. Нарахування нових ринкових заробітних медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я за січень вже відбулось. Частина медичних працівників вже отримала і виплати за цими нарахуваннями. Зокрема, заробітну плату на зазначеному рівні отримали медичні працівники закладів охорони здоров’я, які фінансуються за кошторисним принципом з державного бюджету" , - розповів Ляшко.

Він зазначив, що майже два мільярди гривень Національна служба здоров’я вже перерахувала за січень закладам, які надають первинну медичну допомогу і розпочали нараховувати аванс на лютий. За словами міністра, працівники цих закладів вже отримали або найближчими днями отримають обіцяні мінімум 20 тисяч грн для лікарів та 13,5 тисяч грн для медичних сестер.

"І це лише базовий рівень заробітної плати, нижче якого медики не повинні отримувати. Однак ми не забороняємо керівникам закладів охорони здоров'я платити лікарям та медсестрам більше. Адже лікарні є самостійними підприємствами, які розпоряджаються коштами на власний розсуд. Тому саме від керівника лікарні залежить, який відсоток бюджету буде спрямовано у фонд заробітної плати" , - зазначив очільник МОЗ.

Також Ляшко зауважив, що сьогодні мільярд гривень НСЗУ перерахує за січень закладам екстреної медичної допомоги, і ще понад 946 мільйонів гривень за лютий буде передано до Держказначейства найближчими днями.

"Щодо закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій, то наразі з ними НСЗУ вже сформовані всі договірні зобов’язання. Юридичне оформлення договорів буде завершено до кінця цього тижня, і з понеділка розпочнуться виплати коштів. Усі послуги, які надані у січні за Програмою медичних гарантій, будуть оплачені НСЗУ у повному обсязі" , - запевнив міністр.

Він додав, що за окремим механізмом будуть дофінансовані заклади, в яких з різних причин фонд заробітної плати не був закритий фінансуванням за основними пакетами. Такі заклади разом із виплатами за січень отримають авансові платежі за лютий, а потім матимуть окремий пакет у програмі медичних гарантій із чіткими індикаторами.