МЗС Ізраїлю викликало посла України через звинувачення в "проросійській риториці"

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликає посла України Євгена Корнійчука для оголошення догани через звинувачення Яїра Лапіда в "проросійській риториці", повідомляє Обозреватель.

Раніше глава ізраїльського МЗС заявив﻿, що "не передбачає найближчим часом насильницького конфлікту" між Україною та РФ.

Повідомляється, що ізраїльські офіційні особи говорили із російськими чиновниками про необхідність деескалації. Також Лапід планує поговорити про це зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим найближчими днями.

Посол України в Ізраїлі не погодився з Лапідом, який використав для опису ситуації термін "конфлікт" замість "війна".

"Шкода, що пан Лапід не помітив війни у центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні месенджі своїх найсильніших союзників – США, Великобританії та ЄС щодо високої можливості повномасштабного військового вторгнення" , – йдеться у заяві посла України.

У результаті після цих слів Корнійчука викликали для оголошення догани. Єрусалим поки що не призначив дату зустрічі українського посла із заступником глави МЗС.