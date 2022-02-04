Ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту еталонних марок продовжують зростати в ході торгів у п'ятницю після стрибка напередодні, причому котирування WTI перевищили позначку $90 за барель вперше з жовтня 2014 року, повідомляє Интерфакс.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:12 за київським часом у п'ятницю становить $91,56 за барель, що на $0,45 (0,49%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $1,64 (1,8%) – до $91,11 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $90,92 за барель, що на $0,65 (0,72%) вище за підсумкове значення сесії в четвер. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $2,01 (2,3%), до $90,72 за барель.

Підтримку нафтового ринку продовжують надавати побоювання недостатньої пропозиції на тлі попиту, що активно відновлюється. Чинниками ризику для пропозиції є геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході, а також той факт, що багато країн ОПЕК+ досі не змогли збільшити видобуток до узгодженого рівня.

Тим часом, рясні снігопади в США також підтримують ціни на нафту, оскільки в Штатах зростає попит на паливо для опалення будинків і підприємств.