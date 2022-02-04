Десерти у формі серця на 14 лютого

Форма сердца рулетикам придается руками, для печенья будет удобней использовать формочки. К малиновой начинке нужно добавить крахмал и немного апельсиновой цедры, повідомляє Сьогодні.

День святого Валентина – це насамперед солодощі. Їх даруватимуть одне одному закохані та близькі друзі. Десерти у формі серця, привод зобов'язує, можуть бути простими, але дуже смачними.

Рулетики з малиною можна вважати практично дієтичними, а печиво задовольнить любителів шоколаду.

Шоколадне печиво у формі серця

Шоколадне печиво у формі серця / Фото: www.twopeasandtheirpod.com

Інгредієнти:

300 г борошна;

60 г какао-порошку;

1/2 ч. л. солі;

100 г цукру плюс 2 ст. л.;

200 г вершкового масла кімнатної температури;

1 ч. л. ванільного екстракту;

темний або молочний шоколад і драже для прикраси.

Як приготувати:

Борошно, какао та сіль просійте разом. Відкладіть. Міксером збийте масло та цукор до легкої та повітряної маси, близько 3 хвилин. Змішайте з ванільним екстрактом. Додайте частинами борошняну суміш і перемішайте до однорідності. Між двома деками пергаменту розкачайте тісто завтовшки 2 см, остудіть впродовж 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом, виріжте печиво за допомогою форми. Розкладіть печиво на підготовленому деку. Випікайте 15 хвилин, дайте охолонути на решітці. Коли печиво охолоне, зануріть у розтоплений шоколад. Прикрасьте за смаком.

Рулетики з малиною у формі серця

Рулетики з малиною у формі серця / Фото: handletheheat.com

Інгредієнти для тіста:

200 мл теплого молока;

1/3 склянки теплої води;

1 упаковка розпушувача;

3 ст. л. цукру;

400-450 г борошна;

1 ч. л. солі.

Для начинки:

300 г замороженої малини;

50 г цукру;

по 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю та цедри апельсина.

Для глазурі:

шоколадно-горіхова глазур.

Як приготувати: