Десерти у формі серця на 14 лютого
Форма сердца рулетикам придается руками, для печенья будет удобней использовать формочки. К малиновой начинке нужно добавить крахмал и немного апельсиновой цедры, повідомляє Сьогодні.
День святого Валентина – це насамперед солодощі. Їх даруватимуть одне одному закохані та близькі друзі. Десерти у формі серця, привод зобов'язує, можуть бути простими, але дуже смачними.
Рулетики з малиною можна вважати практично дієтичними, а печиво задовольнить любителів шоколаду.
Шоколадне печиво у формі серця
Інгредієнти:
- 300 г борошна;
- 60 г какао-порошку;
- 1/2 ч. л. солі;
- 100 г цукру плюс 2 ст. л.;
- 200 г вершкового масла кімнатної температури;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- темний або молочний шоколад і драже для прикраси.
Як приготувати:
- Борошно, какао та сіль просійте разом. Відкладіть.
- Міксером збийте масло та цукор до легкої та повітряної маси, близько 3 хвилин. Змішайте з ванільним екстрактом. Додайте частинами борошняну суміш і перемішайте до однорідності.
- Між двома деками пергаменту розкачайте тісто завтовшки 2 см, остудіть впродовж 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом, виріжте печиво за допомогою форми. Розкладіть печиво на підготовленому деку.
- Випікайте 15 хвилин, дайте охолонути на решітці.
- Коли печиво охолоне, зануріть у розтоплений шоколад. Прикрасьте за смаком.
Рулетики з малиною у формі серця
Інгредієнти для тіста:
- 200 мл теплого молока;
- 1/3 склянки теплої води;
- 1 упаковка розпушувача;
- 3 ст. л. цукру;
- 400-450 г борошна;
- 1 ч. л. солі.
Для начинки:
- 300 г замороженої малини;
- 50 г цукру;
- по 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю та цедри апельсина.
Для глазурі:
- шоколадно-горіхова глазур.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Для тіста з'єднайте всі інгредієнти та перемішайте міксером до однорідності. Перекладіть тісто на посипану мукою робочу поверхню, накрийте і дайте постояти 10 хвилин.
- Для начинки змішайте малину з цукром, кукурудзяним крохмалем та цедрою апельсина.
- Після того, як тісто відпочило, розкачайте прямокутник завтовшки 2-3 см. Змажте малиновою сумішшю. Почавши з довгого боку, щільно загорніть тісто, зупинившись у центрі. Загорніть другий бік у рулет, зупинившись, коли два боки зійдуться посередині. Акуратно притисніть один до одного.
- Гострим ножем розріжте тісто на 10 рівних частин. Сформуйте зі шматочків сердечка, затиснувши нижню частину рулету між двома пальцями.
- Помістіть на змащений маслом пергамент і перенесіть на деко.
- Випікайте близько 25 хвилин. Дайте охолонути на решітці щонайменше 5 хвилин.
- Прикрасьте шоколадною пастою перед подачею.