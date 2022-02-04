Український лоукостер відкриє новий маршрут до Азербайджану

Лоукостер Bees Airline у літньому сезоні 2022 року планує запустити рейси з Києва в Гянджу — третє за розміром місто Азербайджану, повідомляє Avianews.

Про це розповів комерційний директор авіаперевізника Олександр Джіджора.

"Лоукостер отримав у Державіаслужбі України право на регулярні польоти з Києва до Гянджи з частотою до двох разів на тиждень. Для цього регулятор анулював аналогічне право у "МАУ", оскільки авіакомпанія не використала його більше року" , — зазначає видання.

Київ-Гянджа стане другим рейсом до Азербайджану в мережі Bees Airline. Авіакомпанія вже літає до цього міста з Одеси та має намір зберегти маршрут після запуску рейсів зі столиці.

Трафік між Україною та Азербайджаном почав зростати з 13 січня. Цього дня влада Азербайджану дозволила в'їзд туристам з України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Додатково перед вильотом потрібно здати ПЛР-тест.