Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку сповільнилося. Причиною став вихід двох «держбанків» – «Укрексімбанку» та «Укргазбанку» – з купівлею валюти для свого головного клієнта – НАК «Нафтогаз України». Проте долар опустився до 28,23 гривні на купівлі.

Національний банк другий день поспіль не брав участь у торгах, вважаючи своє втручання зайвим. У п'ятницю протистояння покупців та продавців збережеться. Пропозиція валюти від експортерів зростає, і це дозволяє сподіватися на продовження зміцнення гривні, але «держбанки» своїми покупками його гальмуватимуть.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 28,20/28,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Курс готівкового долара у четвер змінювався незначно. У столиці американця продавали в діапазоні 28,22-28,27 гривень. Попит на готівкову валюту суттєво впав: українці починають заспокоюватися і вже не прагнуть всю гривню перевести у валюту. Сьогодні вранці долар почнуть продавати 28,23-28,25 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар продовжить падіння на міжбанку, ми побачимо продовження зниження цінника на готівковий долар у напрямі 28,20.

Євро на ринку FOREX у четвер буквально вистрілив вгору, пройшовши за день шлях від 1,1266 до 1,1449 долара. Причиною такого стрімкого зростання стали висловлювання президента ЄЦБ Крістін Лагард на прес-конференції після засідання Європейського центробанку з питань процентної ставки. Лагард висловила занепокоєння високою інфляцією у Єврозоні. Така заява може означати, що ЄЦБ за ФРС і Банком Англії незабаром також почне підвищувати відсоткову ставку. Вранці євро на FOREX продовжило зростання і на момент написання статті вже піднялося до позначки 1,1469 долара – це більше 200 пунктів порівняно з вчорашнім мінімумом. Готівковий євро вчора відреагував на цю новину зростанням цінника із ранкових 31,93-31,95 до 32,05 гривень. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 32,20-32,25 гривень. Далі формування ціни на євро залежатиме від того, що переважить: зміцнення гривні або зростання євро на FOREX. Не можна виключати варіант, що два фактори компенсують один одного, і готівковий євро не сильно змінюватиметься в ціні протягом дня.

Російський рубль у четвер протягом дня здійснював різкі рухи між рівнями 76,20 і 76,80 руб/$. Вранці п'ятниці він торгується в діапазоні 76,15-76,35 руб/$. Готівковий рубль з вечора вівторка продають по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів. Якщо зміцнення гривні продовжиться, то сьогодні він може подешевшати на 1-2 копійки. Але коридор 3,65-3,70 гривні за 10 рублів у столиці, схоже, збережеться до кінця тижня.