Кулеба заявив про втому України від іноземних партнерів

Кулеба заявив про втому України від іноземних партнерів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "втомилася від іноземних партнерів". Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє Depo.ua.

Міністр нагадав, що раніше заяви світових лідерів про те, що вторгнення Росії до України "неминуче", вводило українців у паніку.

"Я постійно чув лише одне – про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів", – заявив Кулеба.

Очільник закордонного відомства зазначає, що спільно з іноземними партнерами він дійшов висновку, що кожне слово в публічній комунікації є дуже важливим.

"Розгорнулися цілі філологічні баталії щодо англійського слова "imminent" ("неминучий", – ред.), яке постійно використовували США про те, що атака на Україну "невідворотна". Я вже прочитав два окремі матеріали про те, як це слово правильно потрібно перекладати", – зазначив міністр.

За його словами, вперше розмова щодо цього розпочалася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

"Ми показали конкретні наслідки для української економіки від кожної заяви. Одна заява - гривня просіла. Друга заява - народ пішов у банки знімати заощадження. І після цього почалася еволюція партнерів. І завершилася вона заявою речниці Білого дому, яка сказала, що це слово ("imminent" - "невідворотний" - Ред.) більше не буде використовуватися", – пояснив Кулеба.
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