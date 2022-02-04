Перші українці виступили на Олімпіаді-2022

Перші українці виступили на Олімпіаді-2022
Фото: Pixabay

Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли передостанню сходинку у кваліфікації командного турніру фігуристів, повідомляє Сьогодні.

Першими українцями, які виступили на Олімпіаді-2022 у Пекіні, ще до офіційного відкриття Ігор стали фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.

У кваліфікації командних змагань фігуристів у танцях на льоду вони посіли дев'яту сходинку із десяти пар у ритм-танці, випередивши представників Німеччини.

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Додамо, що кваліфікація також триває у спортивних парах та одиночному жіночому і чоловічому катанні. За її підсумками, п'ять найкращих країн із десяти продовжать боротьбу за медалі командного турніру фіугристів.

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