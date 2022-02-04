YouTube заблокував канали "Перший незалежний" та UkrLive

YouTube в ніч на 4 лютого заблокував акаунти телеканалів "Перший незалежний" та Ukrlive, створених на базі закритих "112 Україна", NewsOne та ZiK. Вони створили нові канали на відеохостингу, повідомляє Страна UA.

Колективи каналів вважають, що блокування облікових записів - це акт цензури з боку американської компанії.

"У ніч на 4 лютого платформа YouTube закрила низку акаунтів, з яких мовили незалежні канали, спробувавши таким чином позбавити громадян України можливості дізнаватися правду про ситуацію в країні та світі від журналістів телеканалів UkrLive та Перший Незалежний" , - йдеться у заяві працівників каналів.

"Перший незалежний" та Ukrlive не мають наміру зупиняти роботу, вони змінили майданчики в YouTube.

"Ми продовжимо свою роботу. Ми не зупинимося. Ми відчуваємо за собою підтримку мільйонів громадян України, які хочуть жити в країні, де люди мають право на вибір, який канал дивитися. [...] Вважаємо, що в Україні зусиллями влади Зеленського створюється монополія на інформацію, шляхом зачистки та залякування всіх опозиційних засобів масової інформації, змушуючи тим самим більшість населення дивитися ангажовані та пропагандистські ЗМІ. Але ми продовжимо свою роботу" , - сказано у заяві.

Власником телеканалів "Перший незалежний" та Ukrlive є народний депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.