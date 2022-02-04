Анальгін з димедролом і сиропи від кашлю: про шкоду для здоров'я дітей

Велика частина українців щодня стикається з проблемою призначення дітям абсолютно непотрібних препаратів. Мало того, що вони не лікують, так ще й можуть сильно нашкодити, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

Про них розповіла сертифікований дієтолог-нутриціолог Тетяна Колчанова.

Анальгін з димедролом

Найкричущі та часті призначення сердь лікарів "старої школи" - анальгін з димедролом, сироп від кашлю.

"В цілому є препарати, які не завдадуть ні шкоди, ні користі. Але є препарати, використання яких може завдати великої шкоди організму. Наприклад, свічки анальдім - анальгін з димедролом (улюблений коктейль для зниження температури швидкої допомоги)" , - повідомила експерт.

Тетяна зазначає, що в усьому цивілізованому світі такий "коктейль" заборонений в педіатрії, а у нас досі використовується.

"Або сиропи від кашлю. Вони заборонені до 4-6 років (в різних країнах різні обмеження). А у нас призначаються мало не з народження" , - розповіла Колчанова.

Дуже часто у немовлят "кашель від соплів, що стікають по стінці горла, дратуючи його", а лікар призначає вище згадані сиропи.

"Дитина їх п'є, мокрота в легенях збільшується, дитина не може її відкашляти, тому що елементарно не вистачає сили, в результаті, в кращому випадку, з'являється обструкція, а в гіршому випадку - приєднується пневмонія..."- розповідала Тетяна.

Антибіотики "для профілактики"

На жаль, практика виписки антибіотиків дитині без необхідності - дуже поширена в Україні.

"Найбільше мене обурює це неконтрольоване і не обґрунтоване призначення антибіотиків для лікування вірусів, або для профілактики, або на третій день температури (особливо в період COVID часто при нормальному стані, лікарі призначають відразу 2-3 антибіотики одночасно, при тому - з групи резерву)" , - повідала експерт.

Шкода небулайзерів

Ще один з варіантів лікування, що може принести шкоду - наявність небулайзера (інгалятора) в сім'ї і "бажання залити туди все на світі".