"Червона" зона карантину: які області під загрозою локдауну

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. Більшість областей в "помаранчевій" зоні.﻿ Про це, посилаючись на сайт МОЗ, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

У "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська.

Під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

Нагадавши, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 43 778 осіб - це новий максимум.