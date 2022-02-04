У ЄС пояснили, від чого залежить запуск "ПП-2"
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну. Про це, з посиланням на її заяву в інтерв'ю французькому виданню Les Echos., пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
За її словами, у випадку вторгнення Євросоюз підготував потужний пакет санкцій, що включатиме і російський газопровід.
"У цій гострій кризі все залежатиме від позиції Росії, яка чинить військовий тиск на Україну і використовує газ як важіль впливу на нас (ЄС - ред.). Тому "Північний потік - 2" не можна виключати зі списку санкцій, це абсолютно ясно", - наголосила голова ЄК.