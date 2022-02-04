У ЄС пояснили, від чого залежить запуск "ПП-2"

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну.﻿ Про це, з посиланням на її заяву в інтерв'ю французькому виданню Les Echos.﻿, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За її словами, у випадку вторгнення Євросоюз підготував потужний пакет санкцій, що включатиме і російський газопровід.