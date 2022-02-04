Макрон планує відвідати Україну та РФ наступного тижня

Президент Франції Емманюель Макрон розраховує відвідати наступного тижня Україну та Російську Федерацію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого – Україну" , - йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня президент Франції заявив, що не відкидає свого візиту до Москви найближчим часом.

"Зараз пріоритетом для мене з українського питання та діалогу з Росією є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи" , - сказав французький лідер.