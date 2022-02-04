У МВС знали про існування відео з Трухіним – Аваков

Відеозапис з нагрудної камери поліцейського щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Трухіна, яку 1 лютого опублікували журналісти, в Міністерстві внутрішніх справ бачили та знали про її існування задовго до моменту публікації, повідомляє Слово і діло.

Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не буду говорити, хто дав вказівку (не давати хід розслідуванню, - ред.), тому що я цього не знаю. Але я вам скажу, що відповідь від МВС або від Нацполіції, не знаю від кого, у бік ДБР датована 28 вересня, а аварія трапилася 23 серпня, тобто через місяць і 5 днів. І в цій відповіді було написано: на жаль, дорогі друзі, дуже шкода, але відео не збереглося, тому що закінчився місячний термін, і воно загубилося.

Чи було це відео у керівництва Міністерства? Переконаний, що так. Чи знало про це керівництво Міністерства? Переконаний, що так" , - сказав ексміністр.

Аваков також пояснив, куди дівається відео з боді-камери патрульного після того, як співробітник поліції завершує зміну. В кінці робочого дня камера здається черговому. Її вставляють в спеціальний комп'ютер, де зберігаються всі відеозаписи. Патрульні не мають доступу до відео - вони тільки здають камери. Далі протягом 30 днів відео знаходиться на моніторингу - на той випадок, якщо воно знадобиться слідству.

Міністр додав, що в цьому випадку перед видаленням відео з нього зняли копію, яка і потрапила потім в руки журналістів, після чого була викладена ними на загальний огляд.